Un proposito al mese: miniguida femminile per il benessere (di corpo e mente) tutto l’anno (Di giovedì 6 gennaio 2022) Siamo alle solite: inizia l’anno e appena superata l'Epifania, sappiamo già che ci faremo travolgere dalla routine e ci dimenticheremo anche dei pochi buoni propositi, specie se si tratta di indagare sulla propria salute e benessere... Leggi su europa.today (Di giovedì 6 gennaio 2022) Siamo alle solite: iniziae appena superata l'Epifania, sappiamo già che ci faremo travolgere dalla routine e ci dimenticheremo anche dei pochi buoni propositi, specie se si tratta di indagare sulla propria salute e...

Advertising

telodogratis : Un proposito al mese: miniguida femminile per il benessere (di corpo e mente) tutto l’anno - maurop55303472 : @micheleboldrin @bessi_marco @ricpuglisi @BozzoAlberto @SilvestriMd Ci sono prof universitari, a proposito di econo… - saramaffio : Ho deciso che il mio buon proposito per quest'anno è andare a vedere una mostra ed uno spettacolo teatrale almeno u… - telodogratis : Un proposito al mese: il calendario femminile per la cura e il benessere del corpo tutto l’anno - Mr_nobody_mg : ?? Thread dei libri che leggerò quest’anno: (come sempre premetto che mi sono prefissato di leggere - almeno - quat… -