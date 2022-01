Trema il Gf Vip | Mi rivolgerò ai miei legali

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) La prima puntata del GF Vip 6 dopo Capodanno stata percorsa da un incredibile tempesta: Laura Freddi, ex fidanzata di Paolo Bonolis, chiamata da Alfonso Signorini sostituisce Sonia Bruganelli, attuale moglie del presentatore di 'Avanti un altro'. Dopo le presentazioni, i vip nella casa sono sotto i riflettori, dovranno discutere di molte cose avvenute nell'ultima settimana: primo, il confronto tra Clarissa Selassié, Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, dopo quella tra la cantante lirica e un'ex velina di Striscia la notizia Miriana Trevisan, poi lo scontro tra Soleil e Lulù Selassiè. La lite turbolenta tra Miriana e Katia è una vera e propria tempesta: la calma abbandona entrambe: Miriana si dice stanca di tutti gli insulti che Katia le ha buttato addosso "Mi ha dato della poco di buono anche con Barù! Mi sono comportata brillantemente come donna e come madre. Mi ha insultato più volte ...