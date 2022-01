Supercoppa femminile 2022, il Milan batte la Roma e approda in finale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Milan è la prima finalista della Supercoppa femminile 2022. A Latina, la squadra rossonera ha avuto la meglio della Roma con un 1-2 meritato al termine di una partita comunque molto equilibrata. Al Francioni, dunque, esulta la squadra di Ganz, che giocherà la finale giorno 8 contro la vincente dell’altra semifinale tra Juventus e Sassuolo. In gol per il Milan Thomas, ex di turno, e Bergamaschi, Ciccotti l’aveva riaperta per le giallorosse. Nel primo tempo, dopo mezzora a ritmi intensi ma senza grandi occasioni, improvvisamente buco clamoroso nella difesa giallorossa e ne approfitta il Milan, che pesca tutta sola Thomas nel cuore dell’area. Per lei è un gioco da ragazzi depositare in rete e arriva il più classico dei gol dell’ex. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilè la prima finalista della. A Latina, la squadra rossonera ha avuto la meglio dellacon un 1-2 meritato al termine di una partita comunque molto equilibrata. Al Francioni, dunque, esulta la squadra di Ganz, che giocherà lagiorno 8 contro la vincente dell’altra semitra Juventus e Sassuolo. In gol per ilThomas, ex di turno, e Bergamaschi, Ciccotti l’aveva riaperta per le giallorosse. Nel primo tempo, dopo mezzora a ritmi intensi ma senza grandi occasioni, improvvisamente buco clamoroso nella difesa giallorossa e ne approfitta il, che pesca tutta sola Thomas nel cuore dell’area. Per lei è un gioco da ragazzi depositare in rete e arriva il più classico dei gol dell’ex. ...

Ultime Notizie dalla rete : Supercoppa femminile Supercoppa FS, il Milan batte la Roma e vola in finale LATINA - Giornata amara per la Roma di Spugna , che nella prima delle due semifinali di Supercoppa FS perde 2 - 1 contro il Milan di Ganz (priva di bomber Giacinti non convocata per scelta tecnica e sempre più vicina al prestito) e abbandona quindi il sogno finale. Nel primo tempo la ...

Diretta/ Roma Milan donne (risultato finale 1 - 2): rossonere in finale di Supercoppa! ... INIZIA LA SUPERCOPPA! Roma Milan donne , che è in diretta alle ore 14:30 di mercoledì 5 gennaio , si gioca al Domenico Francioni di Latina: inizia qui la Supercoppa Italiana 2021 di calcio femminile,...

Supercoppa Femminile FS, oggi al via le semifinali Tuttosport Supercoppa Femminile: Roma-Milan e Juventus-Sassuolo in un solo clic Le quattro squadre che parteciperanno alla Final Four della “Supercoppa Femminile Ferrovie dello Stato” sono: Juventus Women (prima in classifica nell’ultimo campionato); Milan Femminile (secondo in c ...

Supercoppa femminile, Juventus – Sassuolo: diretta live e risultato La partita Juventus - Sassuolo del 5 gennaio 2022 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la semifinale della Supercoppa femminile 2021/2022 ...

