Napoli, tre calciatori senza Super Green Pass: saltano la Juve ma sono già a Torino (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il Napoli è a Torino per la sfida contro la Juventus. Tre calciatori non potranno giocare perchè privi del Super Green Pass. Il Napoli è arrivato a Torino, domani sfiderà la Juventus. La squadra azzurra decimata dal Covid deve fare i conti anche con il Super Green Pass. Tre calciatori azzurri al seguito della squadra non potranno scendere in campo contro la Juve perchè sprovvisti del Super Green Pass. Il Napoli non potrà utilizzare in campo domani sera contro la Juventus Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre sono ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Ilè aper la sfida contro lantus. Trenon potranno giocare perchè privi del. Ilè arrivato a, domani sfiderà lantus. La squadra azzurra decimata dal Covid deve fare i conti anche con il. Treazzurri al seguito della squadra non potranno scendere in campo contro laperchè sprovvisti del. Ilnon potrà utilizzare in campo domani sera contro lantus Zielinski, Lobotka e Rrhamani. I tre...

Advertising

mirkocalemme : Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio… - mapivi63 : RT @gianlucarossitv: 5.1.2022 Altro che Befana di calcio! L'#Inter in treno verso #Bologna, pronta a tornare indietro. Il #Napoli in aere… - cirop_jds : RT @mirkocalemme: Il timing della firma di #Insigne è stato pessimo (pessimo!), ma i tifosi del #Napoli che esultano per il suo addio sono… - vincenzosansal3 : RT @_ThousandN: L'ASL di Napoli che mette in quarantena tre giocatori solo dopo che sono partiti col resto della squadra, in modo che sia q… - JacksonDuper : @SalvMont @sivedechetannoi @CarrozzaLele @NicoSchira Ma allora ci siete?? Le altre squadra hanno 7, 8 positivi che… -