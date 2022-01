Napoli | torna negativo un fedelissimo di Spalletti | la situazione in vista della Juve!

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Notizia di pochi minuti fa che può far felice il tecnico toscano Lucianoingara con la Juventus è la negatività di un giocatroe che quest’anno sta diventando fondamentale per il mister di Certaldo. ELmasDal comunicato ufficiale delsi apprende che Eljif Elmas ètoed è a disposizione per il big matchventesima giornata con la Juventus. Inotre stamattina altro giro di tamponi al gruppo squadra con risultati che si avranno nel pomeriggio. LEGGI ANCHE: Inter, il futuro di un big è in bilico!

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Ilrecupera Elmas, il macedone è tornato negativo: il comunicato del club azzurro Ilrecupera un giocatore per la sfida contro la Juventus. Si tratta di Elmas tornato negativo dopo la positività al Covid. Il comunicato del club: COMUNICATO - "Eljif Elmas ha effettuato un ...Dopo le feste natalizie, il calciodomani, giovedì 6 gennaio, con la prima giornata di ritorno. E già quattro sono le gare a rischio, compresa Juventus -. Ed è un remake di quanto ...Quasi un centinaio di positivi in serie A e il timore che nei prossimi giorni questo dato possa aumentare. Proprio per questo, mentre la variante Omicron sta mettendo in ginocchio il mondo con ...Il macedone era già risultato negativo in Macedonia, prima di tornare in Italia Eljif Elmas era risultato positivo al tampone molecolare effettuato lo scorso 30 dicembre e dopo appena 6 giorni Spallet ...