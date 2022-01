Lotta continua (a restare impunita): slitta l’estradizione dalla Francia di Pietrostefani e degli altri terroristi (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’udienza di Giorgio Pietrostefani, l’ex militante di Lotta continua, che si doveva svolgere oggi alla Corte di Appello di Parigi, è stata rinviata al 23 marzo prossimo per motivi di salute. Lo riferisce all’Adnkronos Irene Terrel, l’avvocata francese di sette dei dieci ex terroristi fermati in Francia. Pietrostefani, 79 anni, non sta bene ed è ricoverato. Si tratta di un altro rinvio. Il 29 settembre 2021 la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi aveva rinviato l’udienza a gennaio 2022. Pietrostefani è tra i fondatori di Lotta continua. Ha scontato solo una minima parte della pena, circa 2 anni. Nel 2000 si è rifugiato in Francia. Deve ancora scontare una pena di 14 anni 2 mesi e 11 giorni per il ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’udienza di Giorgio, l’ex militante di, che si doveva svolgere oggi alla Corte di Appello di Parigi, è stata rinviata al 23 marzo prossimo per motivi di salute. Lo riferisce all’Adnkronos Irene Terrel, l’avvocata francese di sette dei dieci exfermati in, 79 anni, non sta bene ed è ricoverato. Si tratta di un altro rinvio. Il 29 settembre 2021 la Chambre de l’Instruction della Corte d’Appello di Parigi aveva rinviato l’udienza a gennaio 2022.è tra i fondatori di. Ha scontato solo una minima parte della pena, circa 2 anni. Nel 2000 si è rifugiato in. Deve ancora scontare una pena di 14 anni 2 mesi e 11 giorni per il ...

