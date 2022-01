GF Vip, Eva Grimaldi smaschera Federica Calemme? “Si è avvicinata a Gianmaria perché…” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La puntata di lunedì 3 gennaio ha assistito all’uscita di Eva Grimaldi dalla casa del GF Vip. L’interprete, che poco prima di uscire dal programma ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie Imma Battaglia, ha difatti perso il televoto ed è stata costretta ad abbandonare. Come tutti gli ex gieffini, è stata ospite della … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La puntata di lunedì 3 gennaio ha assistito all’uscita di Evadalla casa del GF Vip. L’interprete, che poco prima di uscire dal programma ha ricevuto una sorpresa da parte della moglie Imma Battaglia, ha difatti perso il televoto ed è stata costretta ad abbandonare. Come tutti gli ex gieffini, è stata ospite della … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

