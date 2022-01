Covid, mediazione in Cdm: per servizi - negozi basterà Green pass base (Di mercoledì 5 gennaio 2022) commenta Per l'accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici basterà il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 5 gennaio 2022) commenta Per l'accesso aialla persona, ai, alle banche e gli uffici pubbliciil, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione. ...

Advertising

Adnkronos : Si va verso l’obbligo vaccinale per gli over 50, in corso la cabina di regia: sarebbe questa la proposta di mediazi… - MediasetTgcom24 : Covid, mediazione in Cdm: per servizi-negozi basterà Green pass base #Covid - news_mondo_h24 : Tra calcio e Super Green Pass la maggioranza si spacca. Draghi costretto ad una mediazione per dare il via libera a… - Agenparl : Covid, Sottosegretario all'Interno Sibilia (M5S): 'Bene mediazione in Cdm, nuova spinta a campagna vaccinale”) -… - stefano688 : RT @fabrizio19651: Le indiscrezioni del CDM sul nuovo decreto #Covid_19 parlano dell'ennesima vergognosa mediazione. La sfortuna di avere p… -