Calcio: Allegri, 'Ramsey è un giocatore in uscita' (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - "Aaron Ramsey è tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è un giocatore in uscita". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Torino, 5 gen. - (Adnkronos) - "Aaronè tornato oggi dopo il permesso per lavorare in Inghilterra, comunque è unin". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli.

Advertising

sportli26181512 : Juve-Napoli, #Allegri: “#Morata non andrà via': Il tecnico bianconero analizza la sfida contro i partenopei dell'as… - yassine01937035 : RT @Eurosport_IT: Allegri blocca Morata: 'Non parte, Ramsey invece...' ?? #calciomercato #JuventusNapoli - occhio_notizie : Le parole di Allegri - Eurosport_IT : Allegri blocca Morata: 'Non parte, Ramsey invece...' ?? #calciomercato #JuventusNapoli - TV7Benevento : Calcio: Allegri, 'al 99% la rosa resta questa'... -