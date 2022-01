Alla radio ufficiale: “Insigne può andare via prima di fine stagione” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il noto giornalista Carlo Alvino, è intervenuto nel corso della trasmissione radio Goal a radio Kiss Kiss Napoli, per parlare di una clamorosa ipotesi legata al trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto. “Non credo che Insigne terminerà la sua stagione con il Napoli e approderà in Canada solo a luglio. Se domani mattina il Toronto decidesse di anticipare l’arrivo del ragazzo nessuno del Napoli si opporrebbe, anzi potrebbero addirittura lasciarlo partire gratuitamente.” Una patata bollente non facile da gestire per Luciano Spelletti, che dopo i casi di Francesco Totti a Roma e Mauro Icardi a Milano, si ritroverà a risolvere un’altra situazione delicata nello spogliatoio. Domenico Visone Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Il noto giornalista Carlo Alvino, è intervenuto nel corso della trasmissioneGoal aKiss Kiss Napoli, per parlare di una clamorosa ipotesi legata al trasferimento di Lorenzoal Toronto. “Non credo cheterminerà la suacon il Napoli e approderà in Canada solo a luglio. Se domani mattina il Toronto decidesse di anticipare l’arrivo del ragazzo nessuno del Napoli si opporrebbe, anzi potrebbero addirittura lasciarlo partire gratuitamente.” Una patata bollente non facile da gestire per Luciano Spelletti, che dopo i casi di Francesco Totti a Roma e Mauro Icardi a Milano, si ritroverà a risolvere un’altra situazione delicata nello spogliatoio. Domenico Visone

