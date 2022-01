SKY – Tuanzebe al Napoli: clausole e prezzo a salire, arriva in prestito secco (Di martedì 4 gennaio 2022) Axel Tuanzebe si appresta a diventare un calciatore del Napoli, la cessione dal Manchester United arriva con tante clausole nel contratto. Si era pensato ad una operazione lampo del Napoli per portare Tuanzebe in panchina con la Juventus, dato che Spalletti ha solo due difensori centrali di ruolo. Ma Manchester United e Napoli non hanno concluso l’affare in fretta, anche perché spesso la società di Aurelio De Laurentiis chiude gli accordi inserendo all’interno dei contratti molte clausole. Non è un caso che si è parlato di una clausola Covid 19 nell’accordo con Tuanzebe. Tuanzebe-Napoli: clausola presenze e qualificazione Champions Fabrizio Romano esperto di mercato di Sky, attraverso il proprio ... Leggi su napolipiu (Di martedì 4 gennaio 2022) Axelsi appresta a diventare un calciatore del, la cessione dal Manchester Unitedcon tantenel contratto. Si era pensato ad una operazione lampo delper portarein panchina con la Juventus, dato che Spalletti ha solo due difensori centrali di ruolo. Ma Manchester United enon hanno concluso l’affare in fretta, anche perché spesso la società di Aurelio De Laurentiis chiude gli accordi inserendo all’interno dei contratti molte. Non è un caso che si è parlato di una clausola Covid 19 nell’accordo con: clausola presenze e qualificazione Champions Fabrizio Romano esperto di mercato di Sky, attraverso il proprio ...

