Serie A. Icardi Juve, matrimonio a gennaio? Il Wanda Nara Show torna in Italia (Di martedì 4 gennaio 2022) Pochi soldi, ma tanta fantasia: Mauro Icardi pronta ad accettare l’offerta della Juventus. E’ la clamorosa notizia delle ultime ore che infiamma l’ambiente bianconero e gli specialisti del gossip. La Juventus è impegnata nella rincorsa alla zona Champions ed Icardi avrebbe il compito di aumentare il finora lacunoso rendimento offensivo della Vecchia Signora. La sua esperienza internazionale potrebbe poi diventare utilissima quando riprenderà l’edizione attuale della Champions. Icardi piace molto ad Allegri che avrebbe voluto vestirlo di bianconero già all’indomani della rovinosa sconfitta nella finale di Champions a Cardiff (leggi di più) . In quel momento storico l’idea dell’allenatore non trovò ascolto in società. Nei mesi successivi il rapporto con l’Inter si logorò ed anche l’interesse del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Pochi soldi, ma tanta fantasia: Mauropronta ad accettare l’offerta dellantus. E’ la clamorosa notizia delle ultime ore che infiamma l’ambiente bianconero e gli specialisti del gossip. Lantus è impegnata nella rincorsa alla zona Champions edavrebbe il compito di aumentare il finora lacunoso rendimento offensivo della Vecchia Signora. La sua esperienza internazionale potrebbe poi diventare utilissima quando riprenderà l’edizione attuale della Champions.piace molto ad Allegri che avrebbe voluto vestirlo di bianconero già all’indomani della rovinosa sconfitta nella finale di Champions a Cardiff (leggi di più) . In quel momento storico l’idea dell’allenatore non trovò ascolto in società. Nei mesi successivi il rapporto con l’Inter si logorò ed anche l’interesse del ...

