Scuola e covid, Zaia: "Cts dica se si può aprire da 10 gennaio" (Di martedì 4 gennaio 2022) "Cts e Iss ci dicano se dal 10 gennaio si può aprire la Scuola". E' l'appello del governatore del Veneto, Luca Zaia, sul tema della riapertura della Scuola. "Noi tifiamo tutti perché la Scuola apra. Ma deve essere la comunità scientifica, dati alla mano, a certificare la possibilità di aprire. Non sono i talk show, è il Comitato tecnico scientifico che certifica dati alla mano: faccio appello al Cts e all'Iss affinché entro questo settimana ci dicano se dal 10 gennaio si può aprire la Scuola. Se sì, per chi. L'anno scorso ci siamo affidati al fai da te e alle sensazioni, ora è fondamentale essere anche severi sulla valutazione. Tifiamo tutti perché si apra la Scuola:

