Sanremo 2022, Gianni Morandi nella bufera, sui social posta … (Di martedì 4 gennaio 2022) Gianni Morandi è uno dei concorrenti di questa edizione 2022 del Festival di Sanremo o meglio dovrebbe essere. Proprio in queste ore è arrivata una notizia secondo la quale, Gianni sarebbe a rischio squalifica dal Festival di Sanremo. Ma per quale motivo? Che cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo. Gianni Morandi a rischio squalifica dal prossimo Festival di Sanremo 2022 A lanciare la notizia secondo la quale Gianni Morandi sarebbe a rischio squalifica è stato All Music Italia. Si dice che sulla pagina Facebook del cantante, nelle scorse ore è stato pubblicato un video dove pare fosse stato possibile ascoltare il brano intitolato Apri tutte le porte, che è ... Leggi su baritalianews (Di martedì 4 gennaio 2022)è uno dei concorrenti di questa edizionedel Festival dio meglio dovrebbe essere. Proprio in queste ore è arrivata una notizia secondo la quale,sarebbe a rischio squalifica dal Festival di. Ma per quale motivo? Che cosa è accaduto? Facciamo un pò di chiarezza al riguardo.a rischio squalifica dal prossimo Festival diA lanciare la notizia secondo la qualesarebbe a rischio squalifica è stato All Music Italia. Si dice che sulla pagina Facebook del cantante, nelle scorse ore è stato pubblicato un video dove pare fosse stato possibile ascoltare il brano intitolato Apri tutte le porte, che è ...

RaiNews : 'Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano de… - davidemaggio : Tutti vogliamo Morandi in gara a #Sanremo2022... ma le motivazioni della Rai sulla mancata squalifica sono da rider… - Agenzia_Ansa : Sanremo, Gianni Morandi resta in gara. Aveva rischiato l'esclusione per aver pubblicato sui social per errore un f… - Luca_1998 : RT @RaiNews: 'Si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra' #sanr… - News24_it : 'Morandi va escluso, violato regolamento. Valutiamo ricorsi' -