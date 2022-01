Quirinale, Conte ai gruppi M5S: “Non andiamo in ordine sparso” (Di martedì 4 gennaio 2022) “Siamo il partito di maggioranza relativa e abbiamo un dovere di responsabilità e credibilità verso l’intero Paese: evitiamo di dare l’immagine di andare in ordine sparso e di un Movimento spaccato. Lavoriamo affinché vi sia un’unica posizione compatta del M5S”. Così il leader pentastellato Giuseppe Conte, parlando del tema Quirinale nel corso dell’assemblea dei gruppi 5 Stelle. Conte, prima di affrontare il tema Covid all’ordine del giorno, ha voluto fare una premessa sulla questione Quirinale: “Come vi sarà stato anticipato”, ha affermato l’ex premier, “all’inizio della settimana prossima avremo una assemblea congiunta dedicata specificamente al tema del Quirinale. Come sapete abbiamo già avuto varie riunioni con capigruppo e ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 gennaio 2022) “Siamo il partito di maggioranza relativa e abbiamo un dovere di responsabilità e credibilità verso l’intero Paese: evitiamo di dare l’immagine di andare ine di un Movimento spaccato. Lavoriamo affinché vi sia un’unica posizione compatta del M5S”. Così il leader pentastellato Giuseppe, parlando del temanel corso dell’assemblea dei5 Stelle., prima di affrontare il tema Covid all’del giorno, ha voluto fare una premessa sulla questione: “Come vi sarà stato anticipato”, ha affermato l’ex premier, “all’inizio della settimana prossima avremo una assemblea congiunta dedicata specificamente al tema del. Come sapete abbiamo già avuto varie riunioni con capigruppo e ...

Advertising

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - ilfoglio_it : Come il Jep Gambardella di Sorrentino, D'Alema non vuole partecipare alla festa. Vuole avere il potere di farla fal… - repubblica : Quirinale, M5S balcanizzato: i ribelli voltano le spalle a Conte. Le mille giravolte dei grillini sul Colle - Karmtwitt : RT @Apndp: #Conte:'Al #Quirinale una #donna #presidentedellarepubblica' #M5S:'Al #Colle #Mattarellabis' Ergo:Conte conta come il 2 di ?? qua… - zazoomblog : Quirinale Conte: non è momento di fare nomi decideremo insieme - #Quirinale #Conte: #momento -