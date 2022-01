Paolo Bonolis, quel retroscena da brividi: ecco cosa è successo quando è morto il padre (Di martedì 4 gennaio 2022) Paolo Bonolis ha raccontato un evento da brividi successo dopo che è morto il padre. Il conduttore non riesce a spiegarsi l’episodio. Getty ImagesIl conduttore romano ha una lunga carriera alle spalle. La sua simpatia, l’ironia e il modo di intrattenere il pubblico lo hanno portato ad essere uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti della televisione. Paolo Bonolis infatti si è sempre distinto per la sua grande personalità ed il suo carisma, anche grazie al suo “braccio destro” Luca Laurenti che lo accompagna da oltre vent’anni. Una carriera partita con programmi televisivi dedicati ai più giovani. Lo ricordiamo al timone della nota trasmissione Rai 3, 2, 1… contatto ed in seguito a Bim Bum Bam su Mediaset. Da qui sono ... Leggi su chenews (Di martedì 4 gennaio 2022)ha raccontato un evento dadopo che èil. Il conduttore non riesce a spiegarsi l’episodio. Getty ImagesIl conduttore romano ha una lunga carriera alle spalle. La sua simpatia, l’ironia e il modo di intrattenere il pubblico lo hanno portato ad essere uno dei personaggi televisivi più amati e seguiti della televisione.infatti si è sempre distinto per la sua grande personalità ed il suo carisma, anche grazie al suo “braccio destro” Luca Laurenti che lo accompagna da oltre vent’anni. Una carriera partita con programmi televisivi dedicati ai più giovani. Lo ricordiamo al timone della nota trasmissione Rai 3, 2, 1… contatto ed in seguito a Bim Bum Bam su Mediaset. Da qui sono ...

Advertising

georgetanaum : RT @BHaitam1: ????: C’è Posta Per Te, in onda da sabato 8 Gennaio. Paolo Bonolis e #CanYaman ospiti PROMO #cepostaperte - SOItalia : Foto del giorno - Today - . Paolo Bonolis e sua figlia Silvia, Atleta Special Olympics ???????? @SBruganelli ??… - Ceci60587179 : @atrotnoc @fari146 @GrandeFratello Ci voleva una donna che è stata di Paolo Bonolis ?? - moltonervosa : io quando ero piccola ero convinta che geronimo stilton fosse paolo bonolis sono troppo simili loro due - EKhelenamerica : RT @BHaitam1: ????: C’è Posta Per Te, in onda da sabato 8 Gennaio. Paolo Bonolis e #CanYaman ospiti PROMO #cepostaperte -