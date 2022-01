LIVE Berrettini-Humbert 4-3, Italia-Francia 1-0 ATP Cup in DIRETTA: l’azzurro conduce il primo set (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-RINDERKNECH 4-3 Si salva Humbert annullando due palle break e restando attaccato al set. AD-40 Prima al corpo di Humbert. 40-40 Scappa via la risposta del finalista in carica di Wimbledon. 40-AD Doppio fallo del #35 al mondo. 40-40 Ottima prima del transalpino. 30-40 PALLA BREAK Berrettini! CHE DIFESA DELl’azzurro CON IL ROVESCIO! Diritto in corridoio del francese poco paziente. 30-30 Servizio e diritto di Humbert. 15-30 Doppio fallo del francese. 15-15 Si ferma sul nastro il recupero del romano. 0-15 Berrettini sta giocando in maniera aggressiva in risposta con il diritto. 4-2 Altro ace e Berrettini resta avanti nel ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-RINDERKNECH 4-3 Si salvaannullando due palle break e restando attaccato al set. AD-40 Prima al corpo di. 40-40 Scappa via la risposta del finalista in carica di Wimbledon. 40-AD Doppio fallo del #35 al mondo. 40-40 Ottima prima del transalpino. 30-40 PALLA BREAK! CHE DIFESA DELCON IL ROVESCIO! Diritto in corridoio del francese poco paziente. 30-30 Servizio e diritto di. 15-30 Doppio fallo del francese. 15-15 Si ferma sul nastro il recupero del romano. 0-15sta giocando in maniera aggressiva in risposta con il diritto. 4-2 Altro ace eresta avanti nel ...

Advertising

OA_Sport : DIRETTA LIVE - ATP Cup 2022 - Matteo Berrettini torna in campo dopo le sconfitte tra singolare e doppio contro l’Au… - Mauri983 : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - flamminiog : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - pierecall : RT @federtennis: Stanotte gli azzurri in campo per la seconda sfida di #ATPCup! Appuntamento Live su @SuperTennisTv ? 00:00 ???? Italia ??… - infoitsport : LIVE Berrettini-Humbert, Italia-Francia ATP Cup in DIRETTA: il romano cerca il riscatto per tenere vivi gli azzurri -