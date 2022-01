L'Eredità, Marco saluta l'ex campione in diretta e riperde: 'Serata finita in fumo' (Di martedì 4 gennaio 2022) Quella di martedì 4 gennaio 2022 è stata un'altra avvincente puntata de L'Eredità con Marco che continua a tenere banco. Il campione del momento, ancora senza portafogli, ha avuto modo di nominare un ex concorrente e le sue parole non sono passate inosservate. Ma chi ha affrontato una puntata lunga e per certi versi travagliata, è stata la new entry Andrea. Quest'ultimo, infatti, si è ritrovato più di una volta al confronto a tempo. Spazio anche ai siparietti tra Flavio Insinna e il biondissimo Francesco, il quale si è visto fare una battuta riguardo la sua particolare capigliatura. L'Eredità, Triello memorabile: 'successe anche a me' Andrea e Francesco sono stati bravi ad azzeccare il Parolone, conquistando l'accesso diretto al Triello. Marco, invece, ha dovuto misurarsi al confronto a tempo con ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 gennaio 2022) Quella di martedì 4 gennaio 2022 è stata un'altra avvincente puntata de L'conche continua a tenere banco. Ildel momento, ancora senza portafogli, ha avuto modo di nominare un ex concorrente e le sue parole non sono passate inosservate. Ma chi ha affrontato una puntata lunga e per certi versi travagliata, è stata la new entry Andrea. Quest'ultimo, infatti, si è ritrovato più di una volta al confronto a tempo. Spazio anche ai siparietti tra Flavio Insinna e il biondissimo Francesco, il quale si è visto fare una battuta riguardo la sua particolare capigliatura. L', Triello memorabile: 'successe anche a me' Andrea e Francesco sono stati bravi ad azzeccare il Parolone, conquistando l'accesso diretto al Triello., invece, ha dovuto misurarsi al confronto a tempo con ...

