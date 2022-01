Laura Freddi | successo strepitoso e lancia una frecciatina al veleno alla Bruganelli

Leggi su baritalianews

(Di martedì 4 gennaio 2022) Ieri, lunedì 3 gennaio 2022 è andata in onda una nuova puntata del Grande fratello vip e sembra che questa sia stata particolarmente ricca di colpi di scena. Grande assente della serata, lei, l’opinionista più temuta di questa edizione del reality. Stiamo parlando di Sonia. Con la sua assenza dallo studio di Cinecittà non c’entra nulla il fatto che qualche puntata fa abbia avuto una lite piuttosto accesa con il conduttore Alfonso Signorini. Sonia semplicemente è partita per trascorrere il Capodanno a Dubai in compagnia del marito e dei suoi figli. Grande fratello vip 6, grande assente SoniaSonia si trova attualmente a Dubai e per questo non ha potuto presenziarepuntata del Grande fratello vip ed al suo posto abbiamo visto. Insomma, l’attuale moglie e ...