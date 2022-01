Juve - Napoli a rischio rinvio. La Asl sta valutando se far partire la squadra per Torino

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Calcionei confronti del Covid, per analizzare se resta la possibilità diin aereo per...

L'allenatore delosserverà il periodo di isolamento come da protocollo, non andrà quindi in trasferta a Torino per la sfida delcontro la Juventus. L'allenatore è stato l'ultimo ...Ilha altri tre giocatori positivi: Osimhen, Lozano ed Elmas, che però non sono mai tornati adalle ferie natalizie. Guarda tutta la Serie A TIM su DAZN. Attiva ora Juventus: tutte le ...L'allenatore del Napoli Luciano Spalletti è risultato positivo all'ultimo giro di tamponi fatto. Il Mister è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo” si legge nella nota ...(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - Il Dipartimento di Prevenzione della Asl sta prendendo in considerazione la situazione del Calcio Napoli nei confronti del covid, per analizzare se resta ...