Imma Battaglia e la meravigliosa dichiarazione d'amore a Eva Grimaldi: "Voglio morire prima di te, per non vivere in un mondo senza te"

Colpo di scena, ieri sera Eva Grimaldi è stata battuta dalla comodina Federica ed è uscita dalla porta rossa del GF Vip. Appena due settimane di permanenza nella Casa di Cinecittà, ma per fortuna Eva ha avuto il tempo di raccontare parte della sua storia di vita e dell'amore con Imma Battaglia. In questi giorni infatti l'attrice ha raccontato a Manila e Carmen come ha incontrato la moglie. E proprio Imma Battaglia ieri sera è entrata al GF per fare una sorpresa alla Grimaldi ed ha speso delle parole meravigliose per la gieffina, facendo commuovere tutti, anche Alfonso Signorini, che ha incoronato quella dell'attivista come la 'più bella dichiarazione d'amore mai vista al GF Vip': "Voglio ringraziarti, perché le tue sono le più belle ..."

fanpage : La dedica d’amore di Imma Battaglia ad Eva Grimaldi è un inno all’amore #gfvip - esauritatorino : RT @divanomat: imma battaglia parlando di vaccini, diritti per tutti e matrimoni egualitari in prima serata ha fatto in cinque minuti più d… - selishardliquor : RT @divanomat: imma battaglia parlando di vaccini, diritti per tutti e matrimoni egualitari in prima serata ha fatto in cinque minuti più d… - nocchi_rita : RT @divanomat: imma battaglia parlando di vaccini, diritti per tutti e matrimoni egualitari in prima serata ha fatto in cinque minuti più d… - breakingnewsit : Nelle tendenze alle 4: imma battaglia, Di Marzio e bassetti -