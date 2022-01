Il responsabile Covid dell’Asl di Salerno | «Salernitana-Venezia? Non decidiamo noi»

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 4 gennaio 2022) Arcangelo Saggese Tozzi,emergenzadi, ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport in merito agli ulteriori casi di positività emersi in casae alla possibilità di un rinvio per. Abbiamo rilevato he ci sono cinque casi di positività e la Asl dista mettendo in quarantena queste cinque persone, quattro giocatori e un massaggiatore. Inoltre metterà in quarantena tutti i contatti stretti di queste cinque persone. Le quarantene saranno differenziate a 7 o 10 giorni a seconda delle condizioni delle persone, se vaccinate con tre o due dosi o meno. La scelta della possibilità di giocare è legata a decisioni non. La gara di Verona? C’è ...