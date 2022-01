Il Dottor Mariano Amici denuncia: “ZERO ricoveri e ZERO decessi ma sono stato SOSPESO per non essermi vaccinato…” (Di martedì 4 gennaio 2022) In questi giorni sta terminando la stesura di un libro dove, attraverso dati, ricerche e approfonditi studi, il Dottor Mariano Amici rivelerà cosa è, e come funziona il Covid, ripercorrendo l’evoluzione di un’emergenza sanitaria, a suo dire poco approfondita sotto l’aspetto farmacologico, anteponendo alla cura una massiccia ed indiscriminata campagna vaccinale del tutto discutibile. Una scelta, quella delle autorità sanitarie che, pur non essendo un no Vax, il medico di Ardea ha denunciato da subito, avvertendo che la ‘frettolosità’ con la quale si è giunti a questo ‘farmaco’ (privo di un minimo di letteratura scientifica a medio-lungo termine), non era certo la soluzione giusta. Dopo aver dimostrato l’inattendibilità dei tamponi rapidi, Amici ha iniziato a girare il Paese, sensibilizzando l’opinione ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 gennaio 2022) In questi giorni sta terminando la stesura di un libro dove, attraverso dati, ricerche e approfonditi studi, ilrivelerà cosa è, e come funziona il Covid, ripercorrendo l’evoluzione di un’emergenza sanitaria, a suo dire poco approfondita sotto l’aspetto farmacologico, anteponendo alla cura una massiccia ed indiscriminata campagna vaccinale del tutto discutibile. Una scelta, quella delle autorità sanitarie che, pur non essendo un no Vax, il medico di Ardea hato da subito, avvertendo che la ‘frettolosità’ con la quale si è giunti a questo ‘farmaco’ (privo di un minimo di letteratura scientifica a medio-lungo termine), non era certo la soluzione giusta. Dopo aver dimostrato l’inattendibilità dei tamponi rapidi,ha iniziato a girare il Paese, sensibilizzando l’opinione ...

Advertising

italiaserait : Il Dottor Mariano Amici denuncia: “ZERO ricoveri e ZERO decessi ma sono stato SOSPESO per non essermi vaccinato…” - hetzmichnicht1 : RT @Gamble86792469: Dottor Mariano Amici, porti pazienza con le persone inferiori - Domecatholic : @Linda050580 @elisaangelini62 Ma chi credi di essere?!'Non informatevi tra di voi su Twitter'... Stai riportando un… - massimo_mariano : @CucchiRiccardo Dottor Cucchi ,Buon 2022!!! - vivalaltopa : RT @sandrobargagna: Bassetti sei un cialtrone. Gennaio 2021, il Dottor Mariano Amici affermava con sicurezza, con prove di studi americani… -