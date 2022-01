Il bimbo ucciso a Varese “non voleva andare dal padre”. Ma il killer aveva il permesso del giudice… (Di martedì 4 gennaio 2022) Sul caso del delitto del piccolo Daniele, il bimbo ucciso in provincia di Varese dal padre, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, vuole vederci chiaro. Del resto, in questa fase, occorre sgomberare il campo da sospetti e dubbi, e chiarire il quadro della situazione in cui è maturata la tragedia dell’uccisione di un bambino di appena 7 anni. A tal fine, dunque, la guardasigilli – e lo si apprende da fonti di via Arenula – ha chiesto all’ispettorato di «svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari». bimbo ucciso a Varese: aveva paura e non voleva andare all’incontro col padre… Nel frattempo, da fonti giudiziarie si apprende che il padre killer, Davide ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 gennaio 2022) Sul caso del delitto del piccolo Daniele, ilin provincia didal, la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, vuole vederci chiaro. Del resto, in questa fase, occorre sgomberare il campo da sospetti e dubbi, e chiarire il quadro della situazione in cui è maturata la tragedia dell’uccisione di un bambino di appena 7 anni. A tal fine, dunque, la guardasigilli – e lo si apprende da fonti di via Arenula – ha chiesto all’ispettorato di «svolgere con urgenza i necessari accertamenti preliminari».paura e nonall’incontro col… Nel frattempo, da fonti giudiziarie si apprende che il, Davide ...

