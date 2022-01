Gianni Morandi chiede scusa: nel video su Fb la canzone del prossimo Festival di Sanremo (Di martedì 4 gennaio 2022) "Questa volta l'ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook un video con dei frammenti della canzone che devo cantare a Sanremo". Così, con un post sui social, Gianni Morandi ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 4 gennaio 2022) "Questa volta l'ho fatta grossa. Ho sbagliato a postare inavvertitamente su Facebook uncon dei frammenti dellache devo cantare a". Così, con un post sui social,...

