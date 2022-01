Cyber | 007 e intelligence Ue Le proposte di Pagani Pd

(Di martedì 4 gennaio 2022) Con la nascita dell’Agenzia per lasicurezza nazionale, l’Italia colma un vuoto e può giocare un ruolo all’interno della cooperazione internazionale sui temi della sicurezza cibernetica. Lo confermano le parole a Formiche.net di Yigal Unna, direttore generale dell’Israel NationalDirectorate, che ha invitato l’Italia a partecipare al GlobalCabinet. Alberto, capogruppo del Partito democratico in commissione Esteri della Camera, come valuta questo invito? Il governo italiano dovrebbe accettare? Io credo proprio di sì. Il rango del nostro Paese ci impone di esserne all’altezza e di partecipare. Ammiro molto come gli israeliani hanno saputo organizzarsi per cavarsela da soli, quando hanno capito che nessuno avrebbe garantito la sicurezza al posto loro. Anche grazie all’aiuto dei militari italiani, ...

Nel 2022 l'Acn potrebbe essere pienamente operativa per cercare di rendere più sicuro lo spazionazionale, sebbene i finanziamenti a riguardo siano estremamente ridotti, se paragonati con ...Da più di dieci anni i nostrihanno avviato un percorso di apertura dell'intelligence al mondo ... con una riforma della governancesotto la regia dell'Autorità delegata Franco Gabrielli e la ...Britain’s spies must give up some of their deep-rooted secrecy and seek help from tech firms to combat fast-moving cyber threats, the head of the U.K’s foreign ...