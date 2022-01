CS: GO, ora è ufficiale: FaZe Clan ingaggia Robin “ropz” Kool (Di martedì 4 gennaio 2022) FaZe Clan sta cercando di rinforzare adeguatamente il suo roster di CS:GO in vista dell’imminente nuova stagione. L’organizzazione di esports ha infatti confermato l’ingaggio di Robin “ropz” Kool, anche se i “rumors” di una possibile intesa tra il giovane talento e FaZe erano cominciati già dallo scorso dicembre. ropz si unisce al roster di FaZe dopo aver militato per quasi cinque anni con il banner MOUZ (ex mousesports) nel ruolo di lurker. Proprio in questo periodo ropz è riuscito a farsi notare come uno dei migliori giocatori della scena di CS: GO, riuscendo a vincere una serie di tornei e classificandosi sia nel 2019 che nel 2020 nei primi 10 posti nell’elenco dei migliori 20 giocatori dell’anno di HLTV. Dreams come true. Welcome ... Leggi su esports247 (Di martedì 4 gennaio 2022)sta cercando di rinforzare adeguatamente il suo roster di CS:GO in vista dell’imminente nuova stagione. L’organizzazione di esports ha infatti confermato l’ingaggio di, anche se i “rumors” di una possibile intesa tra il giovane talento eerano cominciati già dallo scorso dicembre.si unisce al roster didopo aver militato per quasi cinque anni con il banner MOUZ (ex mousesports) nel ruolo di lurker. Proprio in questo periodoè riuscito a farsi notare come uno dei migliori giocatori della scena di CS: GO, riuscendo a vincere una serie di tornei e classificandosi sia nel 2019 che nel 2020 nei primi 10 posti nell’elenco dei migliori 20 giocatori dell’anno di HLTV. Dreams come true. Welcome ...

