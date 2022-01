CorSport: Juve-Napoli, Bonucci non ce la fa, tocca a Rugani (Di martedì 4 gennaio 2022) Leonardo Bonucci non ce la fa: contro il Napoli, giovedì, sarà Rugani a prendere il suo posto nella linea difensiva della Juventus. Ieri Bonucci è stato sottoposto ad accertamenti per un affaticamento alla coscia: niente lesioni ma è da escludere che possa giocare. Il Corriere dello Sport scrive: “Da escludere la presenza di Leo contro il Napoli. La speranza alla Continassa è che non si tratti di nulla di grave e che Bonucci possa recuperare per uno degli altri due appuntamenti clou di questo inizio d’anno: la trasferta in casa della Roma di domenica prossima o la Supercoppa contro l’Inter di mercoledì prossimo”. La Juve si presenta all’appuntamento senza Arthur e Pinsoglio, positivi al Covid, senza Ramsey, ormai fuori squadra e con Kaio Jorge in ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 gennaio 2022) Leonardonon ce la fa: contro il, giovedì, saràa prendere il suo posto nella linea difensiva dellantus. Ieriè stato sottoposto ad accertamenti per un affaticamento alla coscia: niente lesioni ma è da escludere che possa giocare. Il Corriere dello Sport scrive: “Da escludere la presenza di Leo contro il. La speranza alla Continassa è che non si tratti di nulla di grave e chepossa recuperare per uno degli altri due appuntamenti clou di questo inizio d’anno: la trasferta in casa della Roma di domenica prossima o la Supercoppa contro l’Inter di mercoledì prossimo”. Lasi presenta all’appuntamento senza Arthur e Pinsoglio, positivi al Covid, senza Ramsey, ormai fuori squadra e con Kaio Jorge in ...

