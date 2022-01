Calciomercato, Tuanzebe: spunta una data per le visite mediche (Di martedì 4 gennaio 2022) Il difensore inglese è prossimo a vestire la maglia del Napoli Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla dell’affare Napoli – Axel Tuanzebe. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 4 gennaio 2022) Il difensore inglese è prossimo a vestire la maglia del Napoli Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla dell’affare Napoli – Axel. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Napoli, affare in definizione per Tuanzebe: i dettagli - DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | Nuova offerta al @ManUtd per #Tuanzebe. La situazione - cn1926it : #Tuanzebe #Napoli, fissato il giorno delle visite mediche e della prima convocazione - Fantacalcio : Calciomercato Napoli, ecco Tuanzebe: programmate le visite mediche - SiamoPartenopei : Sky - Retroscena Tuanzebe: prima di chiudere l’affare, sondaggio del Napoli per Hincapiè -