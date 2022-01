ATP Cup 2022, la farsa del girone C: il vantaggio (o l’inutilità) di giocare dopo per Germania e Canada (Di martedì 4 gennaio 2022) La ATP Cup 2022 entra nel momento più caldo della fase a gironi. I quattro raggruppamenti hanno vissuto le loro prime due giornate, dunque ne manca ancora una per definire le varie classifiche e promuovere le prime classificate dei quattro gruppi alle semifinali. L’Italia ha nelle mani il suo destino e deve battere la Russia per passare il turno: giovedì 6 gennaio servirà il colpaccio a Jannik Sinner e Matteo Berrettini per avere la meglio sui detentori del trofeo guidati da Daniil Medvedev. Scontro diretto determinante anche tra Argentina e Polonia nel gruppo D, mentre la Spagna guida la pool A con due successii. Nel girone C si sta per materializzare una situazione semplicemente paradossale. Le quattro squadre sono appaiate con una vittoria e una sconfitta a testa: USA, Gran Bretagna, Germania, Canada. L’ultima ... Leggi su oasport (Di martedì 4 gennaio 2022) La ATP Cupentra nel momento più caldo della fase a gironi. I quattro raggruppamenti hanno vissuto le loro prime due giornate, dunque ne manca ancora una per definire le varie classifiche e promuovere le prime classificate dei quattro gruppi alle semifinali. L’Italia ha nelle mani il suo destino e deve battere la Russia per passare il turno: giovedì 6 gennaio servirà il colpaccio a Jannik Sinner e Matteo Berrettini per avere la meglio sui detentori del trofeo guidati da Daniil Medvedev. Scontro diretto determinante anche tra Argentina e Polonia nel gruppo D, mentre la Spagna guida la pool A con due successii. NelC si sta per materializzare una situazione semplicemente paradossale. Le quattro squadre sono appaiate con una vittoria e una sconfitta a testa: USA, Gran Bretagna,. L’ultima ...

