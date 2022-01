Atac smentisce di aver individuato 160 falsi green pass in azienda

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 4 gennaio 2022) Il quotidiano Il Messaggero, nell’edizione di lunedì 3 gennaio 2021, aveva raccontato la storia diche aveva160utilizzati da altrettanti dipendenti per cercare di entrare negli uffici (senza sottoporsi a tampone o vaccino) o salire a bordo dei mezzi pubblici. Ma oggi, a 24 ore dalla bolla mediatica esplosa, la stessamunicipalizzata che si occupa del servizio pubblico di trasporto a Roma ha ridimensionato quel dato. E neanche di poco. LEGGI ANCHE > Il prezzo calmierato delle FFP2 e gli acquisti «più convenienti» su Amazon Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Messaggero nella sua edizione cartacea (e anche in quella online) pubblicata nella giornata di lunedì 3 dicembre, in casaci sarebbe grande apprensione per ...