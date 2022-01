Ascolti TV: dati Auditel di ieri, lunedì 3 gennaio 2022 (Di martedì 4 gennaio 2022) Ascolti: i dati Auditel dei programmi più visti di ieri, lunedì 3 gennaio 2022, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista. Ascolti tv Prima serata Su Rai1 il film Il Ritorno di Mary Poppins ha totalizzato in media 3856 spettatori, 18.11% di share; su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto 3322 spettatori (share 21.08%). Il film Top Gun su Italia1 ha catturato 1375 spettatori (6.19%); su Rai2 il film tv della serie Delitti in Paradiso si è portato a casa 1383 spettatori (5.97%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 1676 spettatori (7.48%). Su Rete4 il film Il Marchese del Grillo ha totalizzato 1065 spettatori (5.30%), mentre il film del ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 4 gennaio 2022): idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 il film Il Ritorno di Mary Poppins ha totalizzato in media 3856 spettatori, 18.11% di share; su Canale5 la puntata del reality show Grande Fratello VIP ha avuto 3322 spettatori (share 21.08%). Il film Top Gun su Italia1 ha catturato 1375 spettatori (6.19%); su Rai2 il film tv della serie Delitti in Paradiso si è portato a casa 1383 spettatori (5.97%), mentre la puntata del programma di approfondimento Report su Rai3 ha intrattenuto 1676 spettatori (7.48%). Su Rete4 il film Il Marchese del Grillo ha totalizzato 1065 spettatori (5.30%), mentre il film del ...

infoitcultura : Ascolti tv, lunedì 3 gennaio 2022: Il ritorno di Mary Poppins (18.1%), Grande Fratello Vip 6 (21.1%) | Dati Auditel - DenyKo2 : @void_lun4 Io sono come quel santo che diceva: 'Se non vedo non credo'. Voglio i veri dati della Mediaset per crede… - MaxLandra : RT @MaxLandra: L’anno nero della #tv #italiana: emorragia di ascolti per le principali emittenti. I dati DELLA '#DISINFORMATIA #Rai -3,5%… - void_lun4 : Immagino che sto schifo di Reality abbia di nuovo fatto 'record di ascolti ' (sempre come dicono, ovviamente, se no… - occhio_notizie : La diretta del Grande Fratello Vip 6 batte Il ritorno di Mary Poppins questo lunedì sera #ascoltitv #datiauditel -