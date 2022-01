Vaccino Covid, in Usa ok Fda a booster Pfizer in 12-15enni (Di lunedì 3 gennaio 2022) Via libera negli Usa dalla Food and Drug Administration al booster del Vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. L’ente regolatorio ha annunciato di aver modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il prodotto scudo, per espandere l’uso della terza dose di richiamo a questa fascia d’età. Modificati altri due punti: è stato ridotto ad “almeno 5 mesi” l’intervallo temporale tra il ciclo di vaccinazione primario e il richiamo. Via libera anche alla terza dose addizionale (terza dose come parte di un ciclo primario) per alcuni bambini immunocompromessi di età compresa tra 5 e 11 anni. “Con l’attuale ondata della variante Omicron, è fondamentale continuare ad adottare misure preventive efficaci e salvavita come la vaccinazione primaria e i richiami ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 3 gennaio 2022) Via libera negli Usa dalla Food and Drug Administration aldelanti-di-BioNTech anche per i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. L’ente regolatorio ha annunciato di aver modificato l’autorizzazione all’uso di emergenza (Eua) per il prodotto scudo, per espandere l’uso della terza dose di richiamo a questa fascia d’età. Modificati altri due punti: è stato ridotto ad “almeno 5 mesi” l’intervallo temporale tra il ciclo di vaccinazione primario e il richiamo. Via libera anche alla terza dose addizionale (terza dose come parte di un ciclo primario) per alcuni bambini immunocompromessi di età compresa tra 5 e 11 anni. “Con l’attuale ondata della variante Omicron, è fondamentale continuare ad adottare misure preventive efficaci e salvavita come la vaccinazione primaria e i richiami ...

Advertising

NicolaPorro : ?? #Vaccino ai bimbi, confessione choc in tv. E anche #Fauci fa una ammissione incredibile (VIDEO) ???? - SkyTG24 : Covid, Israele: quarta dose vaccino a over 60 dopo quattro mesi dal booster - Corriere : Si va verso l'obbligo di vaccino per tutti i lavoratori. Un milione di italiani a casa con il Covid - capuleti_giulia : @Navarra22946672 Eppure anche in questa situazione, fra le lacrime, continua a sostenere che il vaccino salva, che… - virginiasacchi : Resta un mistero x me il passaggio logico tra un vaccino poco efficace che nn ha evitato il + alto picchio di conta… -