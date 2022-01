Una tomba su BlackBerry OS | dal 4 gennaio device inutili

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Anche l’era deiè giunta al capolinea. I possessori diOS o 10 (iconico smartphone con tastiera incorporata che ha avuto l’apice del successo nei primi anni 2000) dovranno dire addio il prossimo 4: infatti, a partire da questa data, non saranno più disponibili i servizi e software legacy (sia tramite connessioni Wi-Fi che operatori) diOS 7.1 (e versioni precedenti),10 ePlayBook OS 2.1 (e versioni precedenti). Si tratta di una notizia che è stata annunciata già nel 2020, ma che adesso viene confermata dalla società canadese tramite un recente post sul sito ufficiale. L’azienda canadese produttrice di dispositivi wireless con sede a Waterloo, in Ontario, ha voluto ringraziare i suoi numerosi clienti e partner fedeli nel ...

dan_libertarian : @LucaBellinzona Quindi? Se la costituzione dice una cosa va ascoltata anche se sbagliata? Ragionamento da servetto… - blouessom : ricordando di quando un prof ci aveva detto di progettare delle sedie io avevo disegnato una sedia con lo schienale… - ele_fantinoss : comunque una tomba come quella di Ciro, la voglio anch'io #MareFuori - elenapercivaldi : ARCHEOLOGIA / Paestum, gli esperti: la “Tomba del Tuffatore” nasce da una tradizione locale - StorieArcheo : ARCHEOLOGIA / Paestum, gli esperti: la “Tomba del Tuffatore” nasce da una tradizione locale -

Ultime Notizie dalla rete : Una tomba

Il Mattino

La caccia alle reliquie è cominciata : riportarle in patria, ridarebbe un po' di fiducia a... I vecchi pope han sempre taciuto, il segreto delladel Principe è stato custodito fino a oggi : ...La scelta non è affatto piaciuta alla destra d'Oltralpe e sui social si è scatenataridda di ...presidenziali " aveva criticato aspramente la scelta di collocare il vessillo europeo "sopra la...Un cavallo senza testa, sdraiato sul fianco sinistro, accanto al corpo di un guerriero (probabilmente il suo proprietario) circondato da armi e gioielli rarissimi. Uno spettacolo che ha ...Trovarsi ad un funerale è un evento sempre molto triste, ma che indica il giusto rispetto per il deceduto. L’estremo saluto che consente di dare il giusto addio, ma è vero che per l’organizzazione ci ...