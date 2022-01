Ultime Notizie Roma del 03-01-2022 ore 16:10 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vola il tappo di positività dei dati sul covid Ultime 24 ore il rapporto tra case tamponi Baltea al 21:09 % di positivi sono 61 mila i morti 133 aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive nei reparti ordinari in 8 regioni Secondo i dati agenda per la Liguria si avvicina più di tutta la zona arancione in aumento anche Bardi emilia-Romagna Marche Abruzzo Sicilia Toscana Umbria da oggi mezza Italia in giallo il 5 il Consiglio dei Ministri sul super passo al lavoro mentre si fa strada l’idea di l’obbligo vaccinale ospedali sotto pressione e alla aggressione sanitari lega e Movimento 5 Stelle contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza che prevedono la data per gli alunni non vaccinati in caso di due ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 3 gennaio 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio vola il tappo di positività dei dati sul covid24 ore il rapporto tra case tamponi Baltea al 21:09 % di positivi sono 61 mila i morti 133 aumentano i ricoveri nelle terapie Intensive nei reparti ordinari in 8 regioni Secondo i dati agenda per la Liguria si avvicina più di tutta la zona arancione in aumento anche Bardi emilia-gna Marche Abruzzo Sicilia Toscana Umbria da oggi mezza Italia in giallo il 5 il Consiglio dei Ministri sul super passo al lavoro mentre si fa strada l’idea di l’obbligo vaccinale ospedali sotto pressione e alla aggressione sanitari lega e Movimento 5 Stelle contro l’ipotesi di nuove norme per la ripresa della scuola in sicurezza che prevedono la data per gli alunni non vaccinati in caso di due ...

