Salernitana | focolaio Covid | altri 5 contagiati

(Di lunedì 3 gennaio 2022) . Complessivamente 11 positivi, di cui 9 calciatori5 positivi nel gruppo squadra della. A comunicarlo è la stessa società granata che informa come ora in totale siano 11 i, di cui 9 calciatori. L’U.S.1919 comunica che, a seguito di ulteriori tamponi effettuati in data odierna,5 componenti del gruppo squadra, di cui 4 calciatori, sono risultati positivi al-19. I componenti del gruppo squadra positivi al-19 sono quindi al momento 11 (di cui 9 calciatori) L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Milan, Roma e Udinese a non aver ancora registrato un contagio, mentre Bologna,, ...spetta la decisione di vietare le trasferte nel caso nel caso ritengano che in un club vi sia un...... cercando di scongiurare l'eventualità che insorga un. Il problema è che la variante ... intanto, ha già subito un posticipo il primo match della massima serie: Udinese -non si è ...