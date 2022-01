Putignano | corona virus | 410 casi Comunicazione del Comune

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Scrive Luciana Laera, sindaca di: Emergenza: torno ad aggiornarvi sulla situazione contagi da Covid-19 aAnche nel nostro paese, come nei Comuni vicini, stanno crescendo in modo esponenziale idi positività al. Ad oggi sono 410 i cittadini positivi residenti a, a cui si sommano 43 in isolamento fiduciario/quarantena. I dati sono indicativi, perchè in continua evoluzione ogni ora. A livello generale, inoltre, il sistema delle comunicazioni è intasato e da parte nostra stiamo monitorando l’evoluzione sul territorio. In ogni caso, i numeri sono abbastanza esplicativi della criticità e serietà della situazione. Siamo prudenti, evitiamo situazioni che possano facilitare la già rapida circolazione del ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Putignano corona

Noi Notizie

Scrive Luciana Laera, sindaca di: Emergenza Coronavirus: torno ad aggiornarvi sulla situazione contagi da Covid - 19 aAnche nel nostro paese, come nei Comuni vicini, stanno crescendo in modo esponenziale i casi di positività al virus. Ad oggi sono 410 i cittadini positivi residenti a, a cui si ...Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di: Con l'aumento dei contagi e le nuove restrizioni per contrastare la diffusione del virus,sceglie la tutela della salute. Alla luce delle nuove disposizioni governative, per evitare occasioni potenzialmente a rischio, annullati e rinviati gli eventi in programma per le ...Per quanto sia un dispiacere rinviare i momenti che avrebbero allietato queste festività, per il bene e la sicurezza di tutti, con grande consapevolezza e senso di responsabilità, insieme alle associa ...Putignano Ba - Ad oggi sono saliti a 19 i cittadini residenti risultati positivi al virus Covid-Sars. A questi si aggiungono ulteriori 13 cittadini in isolamento fiduciario/quarantena. La notizia è st ...