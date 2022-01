Pd: Mirabelli, ‘non basta frase sbagliata D’Alema per congresso, richiesta incomprensibile’ (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “D’Alema ha fatto una dichiarazione che di certo non aiuta un processo di riavvicinamento che tra l’altro era già in atto. Si tratta di una dichiarazione che sostanzialmente dice che ‘adesso si può rientrare perché aveva ragione chi era uscito’, e francamente non mi sembrano parole che vadano esattamente nella direzione di un percorso condiviso”. Così in un intervista a INews24 il vicepresidente dei senatori del Pd, Franco Mirabelli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma, 3 gen. (Adnkronos) – “ha fatto una dichiarazione che di certo non aiuta un processo di riavvicinamento che tra l’altro era già in atto. Si tratta di una dichiarazione che sostanzialmente dice che ‘adesso si può rientrare perché aveva ragione chi era uscito’, e francamente non mi sembrano parole che vadano esattamente nella direzione di un percorso condiviso”. Così in un intervista a INews24 il vicepresidente dei senatori del Pd, Franco. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

globalistIT : D'Alema ha avuto un merito: far uscire allo scoperto l'ala che vuole fare le scarpe a Letta #pd #DAlema - TV7Benevento : Pd: Mirabelli, 'non basta frase sbagliata D'Alema per congresso, richiesta incomprensibile'... - infoitinterno : Congresso Pd, Mirabelli a iNews24: “Richiesta incomprensibile, non può bastare una dichiarazione di D’Alema” - CagliariNews24 : Mirabelli: «Cagliari? Se non vuole retrocedere deve prendere rinforzi» - zazoomblog : Congresso Pd Mirabelli a iNews24: “Richiesta incomprensibile non può bastare una dichiarazione di D’Alema” -… -