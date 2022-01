LIVE Tour de Ski 2022, 10 e 15 km Val di Fiemme in DIRETTA: Klaebo show! Che sfortuna De Fabiani: cade e crolla. Vince Nepryaeva (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.42: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento a domani per la doppia scalata del Cermis che chiude il Tour de Ski. Buon pomeriggio! 15.39: Per l’Italia De Fabiani crolla al 13mo posto a 5’30”, Rastelli è 26mo a 7’21”, Pellegrino 27mo a 7’23”, Salvadori è 31mo a 8’16”, Ventura 40mo a 9’28”, Coradazzi 50mo a 11?26, Graz 55mo a 12’48” 15.37: Nel Tour de Ski Klaebo nettamente in testa. Bolshunov secondo a 2?. Niskanen terzo a 2’49”, poi Valnes a 3’04”, Golberg a 3’09”, Yakimushkin a 3’53”, Spitsov a 3’54”, Tenseth a 4’36”, Halfvarsson a 4’40”, Amundsen a 4’50” 15.34: Il migliore degli azzurri è Rastelli 23mo a 1’56”. Pellegrino è 27mo a 2’15”, Salvadori è 34mo a 2’51”, De Fabiani è 37mo a 2’54”, ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.42: Grazie per averci seguito, per oggi è tutto. Appuntamento a domani per la doppia scalata del Cermis che chiude ilde Ski. Buon pomeriggio! 15.39: Per l’Italia Deal 13mo posto a 5’30”, Rastelli è 26mo a 7’21”, Pellegrino 27mo a 7’23”, Salvadori è 31mo a 8’16”, Ventura 40mo a 9’28”, Coradazzi 50mo a 11?26, Graz 55mo a 12’48” 15.37: Nelde Skinettamente in testa. Bolshunov secondo a 2?. Niskanen terzo a 2’49”, poi Valnes a 3’04”, Golberg a 3’09”, Yakimushkin a 3’53”, Spitsov a 3’54”, Tenseth a 4’36”, Halfvarsson a 4’40”, Amundsen a 4’50” 15.34: Il migliore degli azzurri è Rastelli 23mo a 1’56”. Pellegrino è 27mo a 2’15”, Salvadori è 34mo a 2’51”, Deè 37mo a 2’54”, ...

