Juventus alle strette: decisione drastica a sorpresa del club (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’attaccante spagnolo Alvaro Morata potrebbe non essere schierato da allegri nel confronto tra Juventus e Napoli: il suo futuro è a Barcellona La permanenza a Torino di Alvaro Morata sembra avere i giorni contati. L’attaccante spagnolo ha ormai preparato le valige perché il suo futuro prossimo si chiama Barcellona. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’attaccante spagnolo Alvaro Morata potrebbe non essere schierato dagri nel confronto trae Napoli: il suo futuro è a Barcellona La permanenza a Torino di Alvaro Morata sembra avere i giorni contati. L’attaccante spagnolo ha ormai preparato le valige perché il suo futuro prossimo si chiama Barcellona. Il calciatore cresciuto nel settore giovanile Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

JManiaSite : Nel corso dei mesi le pretese degli agenti di #Vlahovic sono schizzate alle stelle: così per la #Juventus è diffici… - SciabolataFFP : Davvero la Juventus non ha gli strumenti per avere un attacco che renda meglio di qualche squadra in più che le sol… - StanisLaRochele : Stasera alle 23.00 di Marzio annuncerà Mauro Icardi alla Juventus ma vi vedo tutti tranquilli a fare lo spuntino ne… - fabbianorozzang : RT @AndryMilan83: Nel gennaio di dieci anni fa, Adriano #Galliani, dal nulla, con zero euro di budget, si inventa i colpi #Mesbah e #MaxiLo… - AndryMilan83 : Nel gennaio di dieci anni fa, Adriano #Galliani, dal nulla, con zero euro di budget, si inventa i colpi #Mesbah e… -