Il 2022 delle Borse parte al top, Milano è la migliore (+1,4%). A Wall Street scatta Tesla (Di lunedì 3 gennaio 2022) Londra e Tokyo chiuse per festività. A Hong Kong sospesa ancora una volta Evergrande. Nel Vecchio Continente balzo dei titoli auto grazie ai dati vendita di Tesla. Petrolio sopra i 75 dollari, spread chude in calo a 130 punti

