I ricordi di Massimo Ranieri su Sanremo 1988 e Perdere L'Amore

A Domenica In presenta il libro Tutti I Sogni Ancora In Volo e racconta aneddoti della sua vita. Massimo Ranieri si racconta in una ricca intervista con Mara Venier, passando per la famiglia e gli affetti e per il palco del Festival di Sanremo. Ci tornerà nel 2022 ma per Massimo Ranieri non è di certo la prima partecipazione al Festival della Canzone Italiana: nel 1988 ha trionfato con la canzone Perdere L'Amore, un successo indimenticabile per più di una generazione. Un percorso nel mondo della musica ricco di sacrifici, quello che ha portato Massimo Ranieri a conquistare le platee. Non solo successi: l'artista racconta anche i suoi fallimenti e i momenti più dolorosi della sua esistenza, tra i quali la ...

