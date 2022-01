Advertising

amperrino : 'Ho denunciato io De Benedetti e Repubblica'Caso Gedi-Inps, Tito Boeri accende la polemica -

Ultime Notizie dalla rete : denunciato Benedetti

LA NAZIONE

... il G20 promette ma non mantiene Francesca DeQuasi il 70 per cento della popolazione ... Per fare un esempio: l'Unhcr, l'Agenzia Onu per i rifugiati, avevaa giugno che "non un solo ...... infatti, il governo annuncia una serie di interventi,dal premier, Mario Draghi , per ... Tra le misure allo studio anche la scorta per le vittime di violenza che hannoe la ...L’AQUILA – “Smentisco categoricamente l’utilizzo della portata della funivia al 100%per che attualmente è al 60 % della portata massima consentita. Se qualcuno afferma il contrario deve dimostrarlo ( ...Una Benedetta Rossi così non si era mai vista: sconvolta e scioccata da quanto le è accaduto, racconta tutto in lacrime ai suoi followers ...