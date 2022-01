Grande Fratello Vip; Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi parlano delle donne della casa: «Smettessero di fare le fic*e!» (Di lunedì 3 gennaio 2022) Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi sono sempre più vicini e complici: i due gieffini hanno instaurato un bel rapporto e durante le scorse ore si sono lasciati andare a qualche discorso sulle donne della casa. Dopo le loro dichiarazioni è scoppiata la polemica, ma cosa è successo? Leggi anche: Grande Fratello Vip, lunedì 3 gennaio:... Leggi su donnapop (Di lunedì 3 gennaio 2022)sono sempre più vicini e complici: i due gieffini hanno instaurato un bel rapporto e durante le scorse ore si sono lasciati andare a qualche discorso sulle. Dopo le loro dichiarazioni è scoppiata la polemica, ma cosa è successo? Leggi anche:, lunedì 3 gennaio:...

Advertising

GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Miriana con la famiglia per una importante comunicazione che la riguarda. #GFVIP - GrandeFratello : Grande Fratello ha messo in contatto Alessandro Basciano con la famiglia per una importante comunicazione che lo riguarda. #GFVIP - CorriereCitta : Grande Fratello Vip, anticipazioni puntata #3gennaio 2022: concorrenti in nomination, ospiti, nuovi ingressi, elimi… - silvia95643060 : @Gabriel01030268 Finirà prima o poi questo grande fratello cit ???? - armagio : Per riferimenti: ho guardato quella sul Feyenoord negli ultimi due giorni. Ma anche la serie All or nothing: dopo l… -