Flop Iveco al debutto in Borsa: il titolo chiude a -9% (Di lunedì 3 gennaio 2022) debutto in retromarcia per Iveco a Piazza Affari. Il gruppo che produce camion e veicoli commerciali – e che ha fatto il suo esordio in Borsa nella giornata di oggi dopo la scissione da Cnh Industrial – ha chiuso la seduta a 10,108 euro. Si tratta di un calo del 9,1% rispetto al prezzo di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 3 gennaio 2022)in retromarcia pera Piazza Affari. Il gruppo che produce camion e veicoli commerciali – e che ha fatto il suo esordio innella giornata di oggi dopo la scissione da Cnh Industrial – ha chiuso la seduta a 10,108 euro. Si tratta di un calo del 9,1% rispetto al prezzo di L'articolo

Advertising

JohSogos : RT @CalcioFinanza: Flop #Iveco al debutto in Borsa: il titolo chiude a -9% - CalcioFinanza : Flop #Iveco al debutto in Borsa: il titolo chiude a -9% - sportli26181512 : #Finanza #Notizie Flop Iveco al debutto in Borsa: il titolo chiude a -9%: Debutto in retromarcia per Iveco a Piazza… - Straccia2 : RT @fattoquotidiano: Iveco, debutto flop in borsa. Chiusura a – 10%, in un giorno persi 300 milioni di capitalizzazione - fattoquotidiano : Iveco, debutto flop in borsa. Chiusura a – 10%, in un giorno persi 300 milioni di capitalizzazione -