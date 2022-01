Advertising

TV7Benevento : Covid: Provenzano, 'calmierato prezzo Ffp2, servono per vivere e lavorare'... -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Provenzano

OlbiaNotizie

... del segretario Enrico Letta e del suo numero due Giuseppe, i dem ribadiscono la loro ... Per ora resta la preoccupazione del mondo politico che alla fine l'emergenzapossa giocare un ...NUOVE REGOLE/ Quarantene e green pass, il braccio di ferro per non chiudere l'Italia Quali ... Quali candidati potrebbe mettere in campo?, vicesegretario del Pd, ha definito Berlusconi ...Roma, 3 gen. (Adnkronos) - “Calmierato il prezzo delle mascherine #Ffp2. Come avevamo chiesto. Chissà se domani leggeremo le solite lezioncine ...Per le nuove gestioni si dovranno adeguare le tariffe d'uso, con scenari non certi per le strutture attualmente chiuse ...