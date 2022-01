Bagarini dei tamponi | Giani | «Fermerò chi lucra sui test» Pronta un' ordinanza

Advertising

iltirreno : ?? Bagarini dei tamponi, Giani annuncia un'ordinanza per «combattere e punire chi lucra sulla pelle delle persone» v… - dannyturmoils : @rep_firenze i bagarini dei tamponi STRALOL - rep_firenze : Giani: 'Farò un'ordinanza per bloccare in Toscana le speculazioni dei bagarini dei tamponi' [aggiornamento delle 04… - infoitinterno : Giungla dei prezzi per i test e sul web spuntano i bagarini : “Fermate le speculazioni” - anates_it : @_GianLuca_ Ora qualcuno ruberà anche l'idea dei bagarini di tamponi davanti allo stadio di San Siro! -

Ultime Notizie dalla rete : Bagarini dei

Il Tirreno

Giani: "Farò un'ordinanza per bloccare in Toscana le speculazionitamponi" di Ernesto Ferrara 02 Gennaio 2022Un'ordinanza regionale per calmierare i prezzirapidi emolecolari e stroncare l'odioso bagarinaggiotamponi in Toscana. È la prima mossa del 2022 del governatore regionale Eugenio Giani. Presidente, i contagi in Toscana sono esplosi. Rischiamo di andare in zona gialla? "Ancora no, perchè l'...Il governatore: «Provvedimento per calmierare i prezzi dei test in Toscana. Toglieremo l’accreditamento anche ai laboratori che si affidano ai broker» ...Presidente, i contagi in Toscana sono esplosi. Rischiamo di andare in zona gialla? Ancora no, perchè l'indice per entrare in zona gialla è il 15% dei posti letto Covid occupati e i nostri dati più agg ...