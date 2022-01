Uccide il figlio e tenta di uccidere l’ex moglie: il cadavere del bimbo nell’armadio (Di domenica 2 gennaio 2022) Agghiacciante notizia da Morazzone, in pronvincia Varese, dove un uomo di 40 anni ha ucciso il figlio di 7 anni e ha poi cercato di Uccidere anche l’ex moglie. Agghiacciante notizia da Morazzone, in provincia di Varese, ancora scioccata per la violenza di un uomo di 40 anni che ha prima ucciso il figlio di 7 L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 2 gennaio 2022) Agghiacciante notizia da Morazzone, in pronvincia Varese, dove un uomo di 40 anni ha ucciso ildi 7 anni e ha poi cercato dire anche. Agghiacciante notizia da Morazzone, in provincia di Varese, ancora scioccata per la violenza di un uomo di 40 anni che ha prima ucciso ildi 7 L'articolo proviene da YesLife.it.

