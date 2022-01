Romina Power fa commuovere Albano Carrisi. “Vuole che torniamo insieme, mi manca molto”. Fan in delirio sul web (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel primo giorno del nuovo anno Romina Power ricorda la suocera Jolanda Ottino, mamma di Al Bano Carrisi, con parole speciali. È un ricordo molto toccante quello che Romina Power affida a Instagram in questo primo giorno del 2022. Il suo pensiero va alla suocera Jolanda, mamma di Al Bano Carrisi: la cantante ha avuto con lei un rapporto bellissimo e la porta sempre nel suo cuore. Jolanda è stata come una mamma. Il pensiero di Romina Power per la mamma di Al Bano “W la mamma Iolanda , oggi suo compleanno . Sempre amata, mai dimenticata ” scrive Romina Power nell’ultimo post sul sul profilo Instagram, raccogliendo subito una valanga di like e affettuosi commenti. “Puoi aver lasciato il mondo – chiosa ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel primo giorno del nuovo annoricorda la suocera Jolanda Ottino, mamma di Al Bano, con parole speciali. È un ricordotoccante quello cheaffida a Instagram in questo primo giorno del 2022. Il suo pensiero va alla suocera Jolanda, mamma di Al Bano: la cantante ha avuto con lei un rapporto bellissimo e la porta sempre nel suo cuore. Jolanda è stata come una mamma. Il pensiero diper la mamma di Al Bano “W la mamma Iolanda , oggi suo compleanno . Sempre amata, mai dimenticata ” scrivenell’ultimo post sul sul profilo Instagram, raccogliendo subito una valanga di like e affettuosi commenti. “Puoi aver lasciato il mondo – chiosa ...

