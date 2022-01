Quei dispacci secretati che Bergoglio sta ignorando

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 2 gennaio 2022) Dai cappelletti di nonna Rosa a Buenos Aires alla pubblica gogna. La Chiesa disembra insensibile, per il momento, al grido di dolore che arriva dall’India, in particolare dalle Missionarie della Carità fondate da Madre Teresa di Calcutta. L’allarme è in alcuni, inviati alla Segreteria di Stato, ma hic et nunc. Sono firmati da un vecchio amico della Santa, il cardinale Oswald Gracias presidente della Conferenza dei Vescovi. Fondi bloccati I report danno notizia che il governo indiano ha bloccato i finanziamenti dall’estero; una ritorsione religiosa per le circa 6.000 religiose e 22 mila tra dipendenti e beneficiari di Santa Teresa – premio Nobel per la pace nel 1979 – che ogni giorno offrono conforto ai bisognosi in circa 800 case sparse in 130 Paesi, 18 delle quali in Italia, di cui 5 a Roma dove, in ...